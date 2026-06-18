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Ceux dont il ne faut pas tomber amoureuse

Agri Uma

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Une comédie tendre par l'autrice de Studio Cabana ! Nous suivons ici trois garçons qui ont rencard avec trois filles dans une sorte de rendez-vous arrangé, sauf qu'elles ont une règle très claire : il ne faut surtout pas sortir avec des barmans, des coiffeurs ou des musiciens, puisqu'ils sont réputés pour jouer avec les filles... Bien entendu, les trois garçons présents à la soirée font partie de ces catégories ! Commence alors une comédie tendre où maladresse, quiproquos et désillusions sont au rendez-vous !

Par Agri Uma
Chez Delcourt

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Auteur

Agri Uma

Editeur

Delcourt

Genre

Shojo/fille

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Ceux dont il ne faut pas tomber amoureuse

Agri Uma

Paru le 18/06/2026

178 pages

Delcourt

8,50 €

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Scannez le code barre 9782413094463
9782413094463
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