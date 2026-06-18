Ceux dont il ne faut pas tomber amoureuse

Une comédie tendre par l'autrice de Studio Cabana ! Nous suivons ici trois garçons qui ont rencard avec trois filles dans une sorte de rendez-vous arrangé, sauf qu'elles ont une règle très claire : il ne faut surtout pas sortir avec des barmans, des coiffeurs ou des musiciens, puisqu'ils sont réputés pour jouer avec les filles... Bien entendu, les trois garçons présents à la soirée font partie de ces catégories ! Commence alors une comédie tendre où maladresse, quiproquos et désillusions sont au rendez-vous !