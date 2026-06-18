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Les entraves du pouvoir

Laura Sobral

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" Le pouvoir, ce sont les choix qu'on fait... Et les entraves qu'on accepte de porter pour que d'autres puissent vivre libres. " Dans le royaume d'Eldrida, la magie est un crime lorsqu'elle coule dans les veines d'une femme. Adalira, princesse condamnée à cacher ses pouvoirs, brise cet interdit en tuant son père pour sauver son peuple d'une guerre qui mène la couronne à sa perte. Traquée par son frère, Alric, pour son crime, la princesse trouve asile en Ravenna, le royaume ennemi, où on la place sous la surveillance de Kyran. Perçue comme une traîtresse par l'ensemble de la cour, Aladira se rapproche alors de Kyran, jusqu'à découvrir son plus grand secret : le prince est incapable d'utiliser sa magie. Dès lors, un pacte se forme entre eux. Adalira accepte d'aider Kyran à se servir de ses pouvoirs si lui, en retour, l'aide à empêcher une guerre imminente contre Alric. Mais à mesure que leur alliance se transforme en un lien plus intime, devoir et désir s'entremêlent dangereusement... et la moindre erreur pourrait leur coûter bien plus qu'ils ne l'imaginent.

Par Laura Sobral
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Laura Sobral

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les entraves du pouvoir

Laura Sobral

Paru le 18/06/2026

672 pages

L'opportun (Editions de)

17,90 €

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