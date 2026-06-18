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Gestion des Ressources Humaines

Florence Noguera, Patrick Valéau

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La "GRH décarbonée" désigne une gestion des ressources humaines qui place les enjeux environnementaux au coeur de ses pratiques. Elle peut traduire une stratégie environnementale définie par la direction ou, de manière plus proactive, devenir un levier de transformation en sensibilisant les décideurs, en valorisant les initiatives des collaborateurs et en accompagnant les changements nécessaires. Ce manuel offre une synthèse pédagogique des outils et pratiques de GRH intégrant les défis de la transition climatique. Il s'adresse aux étudiants en licence, master ou doctorat de GRH, ainsi qu'aux candidats aux concours CAPES et agrégation en gestion des ressources humaines. Les enseignants, cadres RH et managers y trouveront également des éclairages pour enrichir leur pratique. Au-delà des apports théoriques, cet ouvrage propose des repères pour comprendre les débats actuels de la discipline et explore de nouvelles grilles de lecture et outils pour une GRH plus respectueuse de l'environnement.

Par Florence Noguera, Patrick Valéau
Chez EMS éditions

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Auteur

Florence Noguera, Patrick Valéau

Editeur

EMS éditions

Genre

Gestion des ressources humaine

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Gestion des Ressources Humaines

Florence Noguera, Patrick Valéau

Paru le 18/06/2026

EMS éditions

22,00 €

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