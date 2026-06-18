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Formation et jeux en santé

Jean-Denis Aubry

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Face à l'essor des maladies chroniques, l'éducation thérapeutique du patient (ETP) s'avère être un outil essentiel. Dans un monde en constante évolution, l'intégration du numérique dans le domaine de la santé (e-santé) offre de nouvelles perspectives pour améliorer la prise en soin des patients. L'introduction de serious games peut-elle s'inscrire dans cette dynamique au service du suivi des malades chroniques et du développement de l'e-ETP ?? Pourtant le déploiement de la e-santé requiert une vigilance particulière car il soulève des questions éthiques importantes ? : enjeux liés à la confidentialité des données, fracture numérique, impacts sur la relation soignant-patient. Bien que prometteurs, ces supports éducatifs innovants nécessitent une réflexion éthique approfondie. Des bases conceptuelles et théoriques de l'ETP, aux enjeux éthiques liés à la digitalisation et à la ludification des activités éducatives, cet ouvrage offre un espace de réflexion et d'étude sur le déploiement des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, et plus particulièrement des serious games en éducation thérapeutique du patient.

Par Jean-Denis Aubry
Chez Presses universitaire François Rabelais

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Auteur

Jean-Denis Aubry

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

Pédagogie

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Formation et jeux en santé

Jean-Denis Aubry

Paru le 18/06/2026

Presses universitaire François Rabelais

25,00 €

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