Lorsque l'image nous met en recherche

Penser en image, penser par l'image, permet de réintroduire le sensible, les émotions, les espaces et les corps, et de s'adresser autrement aux destinataires de la recherche. Pourtant si les images sont de plus en plus invitées dans les études sur les organisations, celles-ci posent de nouvelles questions éthiques, politiques et esthétiques, notamment lorsqu'elles donnent à voir des vulnérabilités, injustices, inégalités et crises. Placés devant certaines images, on sent que les analyser, les expliquer, les capturer dans un concept sien serait inconvenant. Appelons images-visages celles portant un dire plus originaire que leur légende, une proximité qui nous empêche de détourner le regard et qui exige réponse - un dire qui résiste ou se dissout à l'analyser, qui gardera toujours sa part d'étrange et d'étranger. Appelons images-rivages, celles qui nous transportent à l'orée d'un monde inconnu, fort d'une liminalité potentiellement transformatrice - rivage séduisant, affectant, intrigant, qui nous appelle à l'exploration. En contrepoint des méthodes d'analyse des images qui visent à dériver ou à imposer le sens des images, à les expliquer ou à les cadrer à l'appui d'une argumentation, il s'agit de se laisser affecter ou forcer à penser par ce qui résiste à nos cadrages, nos explications, nos partages du sensible. Ainsi c'est l'image qui nous met en recherche. Le livre invite à accueillir ou composer des images productrice d'écarts avec ce qui est attendu, photos non pas d'identité mais d'altérité, imposant de nouveaux apparaître, voix, langages et formes de vie. L'ambition est d'ainsi emporter acteurs, chercheurs et lecteurs dans de nouvelles expériences et pensées, de mettre en mouvement les positions, regards, écoutes, distribution des dignités et légitimités.