Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Lorsque l'image nous met en recherche

Jean-Luc Moriceau, Angela Marques, Hugo Letiche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Penser en image, penser par l'image, permet de réintroduire le sensible, les émotions, les espaces et les corps, et de s'adresser autrement aux destinataires de la recherche. Pourtant si les images sont de plus en plus invitées dans les études sur les organisations, celles-ci posent de nouvelles questions éthiques, politiques et esthétiques, notamment lorsqu'elles donnent à voir des vulnérabilités, injustices, inégalités et crises. Placés devant certaines images, on sent que les analyser, les expliquer, les capturer dans un concept sien serait inconvenant. Appelons images-visages celles portant un dire plus originaire que leur légende, une proximité qui nous empêche de détourner le regard et qui exige réponse - un dire qui résiste ou se dissout à l'analyser, qui gardera toujours sa part d'étrange et d'étranger. Appelons images-rivages, celles qui nous transportent à l'orée d'un monde inconnu, fort d'une liminalité potentiellement transformatrice - rivage séduisant, affectant, intrigant, qui nous appelle à l'exploration. En contrepoint des méthodes d'analyse des images qui visent à dériver ou à imposer le sens des images, à les expliquer ou à les cadrer à l'appui d'une argumentation, il s'agit de se laisser affecter ou forcer à penser par ce qui résiste à nos cadrages, nos explications, nos partages du sensible. Ainsi c'est l'image qui nous met en recherche. Le livre invite à accueillir ou composer des images productrice d'écarts avec ce qui est attendu, photos non pas d'identité mais d'altérité, imposant de nouveaux apparaître, voix, langages et formes de vie. L'ambition est d'ainsi emporter acteurs, chercheurs et lecteurs dans de nouvelles expériences et pensées, de mettre en mouvement les positions, regards, écoutes, distribution des dignités et légitimités.

Par Jean-Luc Moriceau, Angela Marques, Hugo Letiche
Chez Presses des Mines

|

Auteur

Jean-Luc Moriceau, Angela Marques, Hugo Letiche

Editeur

Presses des Mines

Genre

Sociologie du travail

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lorsque l'image nous met en recherche par Jean-Luc Moriceau, Angela Marques, Hugo Letiche

Commenter ce livre

 

Lorsque l'image nous met en recherche

Jean-Luc Moriceau, Angela Marques, Hugo Letiche

Paru le 18/06/2026

Presses des Mines

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385428013
9782385428013
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.