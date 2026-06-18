Le guide des remèdes d'autrefois

Dans les familles et les campagnes, on s'échangeait autrefois des gestes simples, des remèdes de bon sens et des petits secrets à voix basse : une plante, une tisane, une compresse, un réflexe rassurant en attendant le médecin. Depuis plus de trente ans, Catherine Fructus recueille avec passion ces savoirs, conseils et pratiques issus de la tradition populaire et toujours vivants dans nos campagnes. Ce guide rassemble plus de 600 conseils et remèdes ancestraux pour soulager les petits maux du quotidien : arthrose, problèmes de peau, rhume, troubles digestifs... Il propose aussi des recettes faciles à réaliser soi-même, comme un shampoing sec ou un dentifrice naturel. Transmises oralement depuis des siècles, souvent oubliées aujourd'hui, ces pratiques simples et accessibles ont largement fait leurs preuves. Héritées de la médecine populaire, elles réconfortent, apaisent et apportent des solutions concrètes au quotidien. Conçu comme un dictionnaire qui se consulte au gré de vos besoins, ce livre est une invitation à redécouvrir la sagesse des anciens.