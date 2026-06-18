Un espace volcanique actif la chaîne des Puys

Durant la préhistoire, les groupes humains fréquentant le Massif central français ont assisté aux éruptions qui ont donné naissance à la chaîne des Puys. Quels ont été les impacts de ces évènements sur les territoires préhistoriques ?? Cet ouvrage tente de réponse à cette question à travers la reconnaissance et la caractérisation des dépôts de cendres volcaniques (téphra) dans les sédiments et particulièrement sur des sites archéologiques. Il n'est pas un simple livret-guide accompagnant une des excursions du 30e Congrès préhistorique de France de Clermont-Ferrand, mais il donne aux lecteurs curieux une description détaillée des dépôts et des sites étudiés. Ainsi, plus de onze téphras sont identifiés, datés et le plus souvent rattachés à un volcan de la Chaîne des Puys. Trois ont recouvert des habitats préhistoriques et correspondent aux éruptions violentes du puy de La Nugère, du puy Chopine et du Kilian. La majorité de ces recouvrements intervient durant une période agitée de la chaîne des Puys (il y a 15 ? 000 à 8 ? 000 ans) qui correspond à une période d'évolution majeure des sociétés humaines, mais aussi de changement climatique marquant la fin de la dernière glaciation. La dernière éruption avérée, celle du Pavin (vers 7 ? 000 ans), intervient alors que les premiers agriculteurs érigent des menhirs en Limagne.