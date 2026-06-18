Le site magdalénien d'Enval, situé sur la commune de Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme) et connu depuis 1887, concentre des occupations préhistoriques particulièrement denses. Les populations préhistoriques ont investi ce secteur pour la protection des escarpements de grès, l'accès à des ressources abondantes en silex, la proximité de la vallée de l'Allier et une exposition méridionale favorable. Occupé de manière répétée et dense, le site s'inscrit probablement dans un réseau plus large de sites de plein air en bordure de l'Allier. Les principales étapes de la recherche comprennent la découverte du site en 1887, la fouille programmée de l' "abri Durif" menée par Yves Bourdelle entre 1969 et 1987, puis la mise au jour, en 2016, de niveaux archéologiques intacts à l'autre extrémité du village, dans une portion d'abri-sous-roche désignée sous le nom d' "abri Moliard" . Entre 2009 et 2018, de nombreux sondages ont complété la "mosaïque" de l'habitat magdalénien et mis en évidence l'importance de son extension spatiale. Ces recherches de terrain ont été complétées par des études et analyses des vestiges recueillis, dans le cadre de programmes collectifs de recherche et de travaux universitaires. L'ouvrage réunit ainsi les contributions de Raphaël Angevin, Sandrine Costamagno et Jessica Lacarrière, Jay Franklin, Maureen Hays, Alexandre Lefebvre, Bertrand Ligouis, Caroline Peschaux, Frédéric Plassard, Antoine Scholtès et Frédéric Surmely. Ces travaux ont notamment mis en évidence les relations entretenues par les occupants d'Enval avec des régions situées à plusieurs centaines de kilomètres. L'ouvrage constitue l'aboutissement de cette longue chaîne de recherches menées par un collectif de spécialistes français et étrangers. Il permet de mesurer l'importance et l'intérêt de ce vaste site pour la connaissance du peuplement magdalénien dans le Massif central, tout en soulignant son fort potentiel pour les recherches futures.