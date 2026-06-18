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Katy Perry

Capucine Fau

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Reine des charts, show-woman flamboyante, icône pop aux mille visages. Depuis ses débuts explosifs avec "I Kissed a Girl" jusqu'à ses performances spectaculaires au Super Bowl, Katy Perry s'est imposée comme l'une des figures majeures de la pop mondiale. Ce livre propose une exploration passionnante de son univers : ses albums, ses clips hauts en couleur, ses looks audacieux et son évolution artistique. Capucine Fau décrypte la trajectoire de cette artiste qui a marqué toute une génération, entre empowerment, extravagance et sens du spectacle. L'ouvrage revient sur ses influences, son rapport à la célébrité, son engagement personnel et son impact sur la mode et la culture pop. Capucine Fau est journaliste et autrice spécialisée dans la musique et la pop culture. Elle a signé plusieurs articles pour des médias culturels et est l'autrice du livre Billie Eilish (Casa Editions), salué pour son approche sensible et documentée. Avec ce nouvel ouvrage, elle explore la carrière de Katy Perry, son univers visuel et son influence sur la pop des années 2010.

Par Capucine Fau
Chez Editions Casa

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Auteur

Capucine Fau

Editeur

Editions Casa

Genre

Rock

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Katy Perry

Capucine Fau

Paru le 18/06/2026

144 pages

Editions Casa

24,95 €

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Scannez le code barre 9782380586855
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