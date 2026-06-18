Tunisie, une terre d'espérance

Convoitée par la France et l'Italie, la Tunisie devient en1881 un protectorat français, dans un climat de tensions et de violences. Trois espérances s'y croisent : celle d'une France en quête de puissance, celle d'un peuple tunisien aspirant à sa liberté, et celle d'un jeune Calabrais, Salvatore Sasso, venu fuir la misère pour se construire un avenir. Témoin des injustices coloniales et des premiers élans versl'indépendance, Salvatore traverse une époque où les espoirs se heurtent à la répression, jusqu'aux années de lutte qui mèneront à la liberté en 1956. Un roman de destin porté par une terre d'espérance.