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#Album jeunesse

9 poussins tout neufs

Yves Thomas, Lucie Hesling

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Une poule au fort caractère veut prouver à sa voisine qu'elle a plus de poussins qu'elle... ! Quoi de mieux qu'une histoire ludique et amusante pour comprendre et manipuler les nombres jusqu'à 9 ? 9 poussins tout neufs , un album qui donne le goût des mathématiques dès le plus jeune âge ! Apprendre à compter facilement et avec plaisir est l'objectif de la série d'albums cartonnés dont fait partie l'album 9 poussins tout neufs , qui plaira autant aux enseignants de maternelle, qu'aux parents désireux de faire découvrir les mathématiques en douceur à leurs enfant de 3 à 6 ans ! Dans cette fiche, nous vous présentons l'album 9 poussins tout neufs . L'histoire de l'album 9 poussins tout neufs Une maman poule au fort caractère déplace ses 9 poussins tout neufs pour prouver à sa voisine qu'elle en a plus qu'elle. N'y parvenant pas, elle enrage, mais ses gentils poussins la ramènent au calme. Outre son contenu mathématique, cet album fournit un précieux éclairage sur la psychologie des gallinacés. Connaître 9, c'est bien plus que savoir compter jusqu'à neuf. Dans l'album 9 poussins tout neufs , vous trouverez : Un univers ludique et amusant, pour faire aimer les maths aux enfants dès tout petit Une manipulation des nombres naturelle et subtile, pour une découverte en douceur Plusieurs représentations des nombres : comme des dés, groupes, chiffres... Des histoires interactives qui encouragent à jouer avec les nombres Un personnage principal drôle et attachant Un texte décalé qui plaira aux enfants et aux adultes qui leur liront l'histoire Des couleurs pop et un graphisme épuré qui accrochent le regard et retiennent l'attention. Cet album a été créé par un ancien enseignant, formateur en maths , et testé en classe.

Par Yves Thomas, Lucie Hesling
Chez Ecole vivante

|

Auteur

Yves Thomas, Lucie Hesling

Editeur

Ecole vivante

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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9 poussins tout neufs

Yves Thomas, Lucie Hesling

Paru le 18/06/2026

32 pages

Ecole vivante

9,90 €

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Scannez le code barre 9782366381511
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