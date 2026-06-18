Ma super classe de A à Z

C'est la rentrée de l'alphabet ! Dans ce grand album jeunesse cartonné, les 26 lettres prennent vie et deviennent des élèves tous plus incroyables les uns que les autres ! Une histoire abécédaire avec un texte drôle et des illustrations riches et très vivantes, à découvrir dès 5 ans. Les enfants suivent A le jour de la rentrée des classes. Cet élève un peu timide va présenter son école et ses camarades de classe toutes et tous plus incroyables les unes que les autres. Gardez l'oeil bien ouvert car dans chaque double page, les enfants pourront trouver les mots qui commencent par la même lettre que le personnage rencontré : " J e vois une g aufre dans la main de G , un b onnet sur la tête de B et... un i gloo près de I dans la cour ! " " Bonjour, je m'appelle A . Aujourd'hui, c'est la rentrée ! Dans ma classe, on est 26. J'aimerais te présenter mes copains et mes copines ! Il y a B qui aime les b onnes b lagues, C la c hampionne de c ourse à pied, J qui j ongle sur une j ambe, V qui se prend pour une v edette... J'ai hâte que tu les rencontres ! " Cette histoire abécédaire joliment illustrée est à découvrir en famille dès 5 ans et est facilement exploitable en classe : travail sur l'alphabet, enrichissement du vocabulaire, exploitation en arts plastiques...