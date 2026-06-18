La découverte de la Turquie par les mots qui chantent de Gülay Hacer Toruk Dans 80 mots de Turquie, Gülay Hacer Toruk raconte avec sensibilité et beaucoup de poésie les mots de sa terre d'origine, la Turquie. Ayant grandi entre Istanbul et Chartres, elle a affûté dès le plus jeune âge un amour des mots dans lesquels elle baigne des deux côtés de sa vie. Artiste écléctique, chanteuse a la voix envoûtante, compostrice, pédagogue et écraivaine de talent, Gulaÿ Hacer Toruk nous invite à une découverte intime des multiples dimensions de la Turquie.