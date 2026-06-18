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80 mots de Turquie

Gülay hacer Toruk

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La découverte de la Turquie par les mots qui chantent de Gülay Hacer Toruk Dans 80 mots de Turquie, Gülay Hacer Toruk raconte avec sensibilité et beaucoup de poésie les mots de sa terre d'origine, la Turquie. Ayant grandi entre Istanbul et Chartres, elle a affûté dès le plus jeune âge un amour des mots dans lesquels elle baigne des deux côtés de sa vie. Artiste écléctique, chanteuse a la voix envoûtante, compostrice, pédagogue et écraivaine de talent, Gulaÿ Hacer Toruk nous invite à une découverte intime des multiples dimensions de la Turquie.

Par Gülay hacer Toruk
Chez L'Asiathèque - maison des langues du monde

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Auteur

Gülay hacer Toruk

Editeur

L'Asiathèque - maison des langues du monde

Genre

Thèmes photo

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80 mots de Turquie

Gülay hacer Toruk

Paru le 02/07/2026

184 pages

L'Asiathèque - maison des langues du monde

16,50 €

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Scannez le code barre 9782360574261
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