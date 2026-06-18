A bords perdus

Dans une digression littéraire et philosophique sur un thème qui lui est cher - la fin de vie - Henry-Pierre Jeudy trouve une forme originale en seize courts chapitres qui s'ouvrent par des lettres fictives, écrites aux personnes de son environnement quotidien. Non sans humour, il réfléchit aux rapports au temps, à la perception des images, aux relations entre souvenirs et mémoire, aux manières contemporaines de communiquer. Les photographie en noir et blanc de Jacques Grison donnent au livre, par touches successives en contrepoint du texte, une atmosphère symbolique et poétique, aux accents de requiem visuel.