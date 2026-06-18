Horizons politiques africains

Depuis les indépendances, les idées et les imaginaires politiques façonnent en profondeur les dynamiques africaines. Bien au-delà des modèles importés, des imaginaires endogènes continuent d'influencer la manière dont le pouvoir se pratique et le politique s'énonce. A travers une approche analytique et narrative, l'ouvrage explore les grands courants qui ont marqué la pensée politique africaine depuis les années 1960. Organisé en chapitres thématiques, il mêle analyses conceptuelles et exemples concrets issus de divers pays. Il met en lumière les tensions entre héritages coloniaux, aspirations souverainistes et dynamiques contemporaines. En offrant une lecture nuancée des logiques politiques africaines, l'ouvrage entend réhabiliter la pensée politique du continent dans toute sa complexité. Il dévoile ainsi les contradictions, tensions et espoirs qui traversent les sociétés africaines contemporaines, invitant le lecteur à une réflexion critique sur les réalités politiques du continent.