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Mon tableau des routines en stickers épais

Estelle Tchatcha

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Un tableau des routines pour raconter sa journée avec plus de 60 stickers épais et repositionnables et un ruban pour suspendre le tableau, dès 3 ans ! Raconte ta journée grâce à ton tableau des routines ! Cette pochette contient plus de 60 stickers épais et repositionnables pour suivre sa journée et ses rituels et développer son autonomie en choisissant la saison, la date, l'humeur du moment, la météo... A compléter tous les jours ! Avec un tableau en forme de maison et un ruban pour l'accrocher partout ! Idéal pour les petites mains, et pour développer la motricité fine des petits, dès 18 mois ! Retrouvez, dans la collection Stickers épais : Animaux ; Véhicules ; A l'école ; Vive Noël ! ; Les dinosaures ; A la ferme ; Vive Pâques ; Père Noël ; En forêt ; La savane ; Château fort ; Je m'habille ; Licornes ; C'est Noël ; Je me déguise ; La jungle ; Sous l'océan.

Par Estelle Tchatcha
Chez Editions Gründ

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Auteur

Estelle Tchatcha

Editeur

Editions Gründ

Genre

La vie quotidienne

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Mon tableau des routines en stickers épais

Estelle Tchatcha

Paru le 02/07/2026

2 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324039126
9782324039126
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