Toutes les pathologies pour réussir en IFSI - UE B.1 Sciences biomédicales

200 fiches complètes et illustrées sur les pathologies prévalentes enseignées en IFSI Avec ses 200 fiches en couleurs et illustrées, ce livre est destiné aux étudiants en IFSI qui cherchent un support de connaissances complet et rigoureux pour maîtriser toutes les pathologies prévalentes de l'UE B. 1 Sciences biomédicales du nouveau référentiel 2026. Chaque fiche présente une pathologie avec de façon systématique : - la définition ; - les étiologies et/ou les facteurs de risque ; - les signes cliniques ; - la physiopathologie ; - les examens complémentaires ; - les risques et complications ; - les traitements. Des encadrés "Interventions infirmières" synthétisent et différencient les interventions curatives et préventives de l'infirmière. Plus de 100 illustrations en couleurs viennent apporter des précisions utiles sur l'anatomie-physiologie ou sur la pathologie elle-même. Chaque pathologie peut être retrouvée soit avec une recherche par ordre alphabétique, soit parmi les 19 unités de soins.