Comment tu te sens ?

Entre oeuvre de fiction et autobiographie, Sophie Kinsella raconte le combat d'une femme contre la maladie. Autrice au succès planétaire, Eve se réveille un jour sur un lit d'hôpital, sans aucun souvenir de ce qui l'a menée là. A ses côtés, son mari lui explique qu'elle vient de subir une longue opération destinée à retirer de son cerveau une énorme tumeur maligne. Alors Eve réapprend à marcher, à parler, à écrire. Elle doit aussi digérer le diagnostic et trouver comment l'annoncer à ses enfants. Et si beaucoup de souvenirs ont disparu, elle se raccroche à ceux qui réapparaissent, peut-être les plus importants : une promenade main dans la main avec son époux, des soirées entières de jeux de société en famille, une jolie robe dans une vitrine qu'on achète comme un symbole d'espoir