Etes-vous prêts à franchir la porte d'une école maternelle ? Un thriller psychologique d'épouvante qui raconte la descente aux enfers d'une institutrice. Giulia vient de trouver un nouveau travail comme institutrice dans une école maternelle gérée par des religieuses à proximité de Rome. Très vite, elle remarque que le petit Teo, 4 ans, est un enfant différent. Il ne se mêle pas aux autres, parle peu, mais s'exprime par des dessins angoissants. Bientôt Giulia est prise de malaises physiques : nausées, vertiges, affaiblissement généralisé... Les dessins de Teo en seraient-il la cause ? Quels secrets cache cet enfant ?