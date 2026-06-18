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Maîtresse

Valerio Marra, Stefano Pavolini

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Etes-vous prêts à franchir la porte d'une école maternelle ? Un thriller psychologique d'épouvante qui raconte la descente aux enfers d'une institutrice. Giulia vient de trouver un nouveau travail comme institutrice dans une école maternelle gérée par des religieuses à proximité de Rome. Très vite, elle remarque que le petit Teo, 4 ans, est un enfant différent. Il ne se mêle pas aux autres, parle peu, mais s'exprime par des dessins angoissants. Bientôt Giulia est prise de malaises physiques : nausées, vertiges, affaiblissement généralisé... Les dessins de Teo en seraient-il la cause ? Quels secrets cache cet enfant ?

Par Valerio Marra, Stefano Pavolini
Chez Pocket

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Auteur

Valerio Marra, Stefano Pavolini

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Maîtresse

Valerio Marra, Stefano Pavolini trad. Gabriella Zimmermann

Paru le 18/06/2026

304 pages

Pocket

8,90 €

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