La sagesse des petits riens

En courts chapitres qui sont autant de prises de conscience, le psychologue et conférencier Ilios Kotsou nous montre comment la sagesse se cultive de manière collective. Elle renforce les liens et fait vivre plus fort. Comment prendre soin, être vraiment là, ne pas passer à côté de sa vie ? C'est en partant de situations quotidiennes qu'Ilios Kotsou met en lumière ce qui se joue en nous et nous montre comment nous ouvrir à plus de présence, d'amour et de bonté. Des conversations avec sa fille jusqu'aux rencontres éphémères en passant par les échanges entre amis, il nous rappelle que la sagesse surgit souvent dans le quotidien, là où on l'attend le moins. Une invitation lumineuse à changer de regard et à laisser la vie nous prendre par la main. Texte intégral