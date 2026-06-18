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La sagesse des petits riens

Ilios Kotsou

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En courts chapitres qui sont autant de prises de conscience, le psychologue et conférencier Ilios Kotsou nous montre comment la sagesse se cultive de manière collective. Elle renforce les liens et fait vivre plus fort. Comment prendre soin, être vraiment là, ne pas passer à côté de sa vie ? C'est en partant de situations quotidiennes qu'Ilios Kotsou met en lumière ce qui se joue en nous et nous montre comment nous ouvrir à plus de présence, d'amour et de bonté. Des conversations avec sa fille jusqu'aux rencontres éphémères en passant par les échanges entre amis, il nous rappelle que la sagesse surgit souvent dans le quotidien, là où on l'attend le moins. Une invitation lumineuse à changer de regard et à laisser la vie nous prendre par la main. Texte intégral

Par Ilios Kotsou
Chez Pocket

|

Auteur

Ilios Kotsou

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

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La sagesse des petits riens

Ilios Kotsou

Paru le 18/06/2026

288 pages

Pocket

9,00 €

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Scannez le code barre 9782266355643
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