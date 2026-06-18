Nobody in particular

Leur amour interdit doit rester secret, coûte que coûte ! La princesse Rosemary de Henland n'a pas le droit à la moindre erreur. Depuis qu'un scandale a détruit sa réputation, Rose se bat pour redorer son image. L'arrivée de Danni, une nouvelle élève aussi belle que drôle vient tout compliquer. Mais quand un oeil indiscret surprend ce qui aurait dû rester caché, les rumeurs se répandent. Rose et Danni n'ont plus le choix : détourner l'attention ou se résigner à tout arrêter. Parce qu'une chose est sûre : si la réputation de Rose prend encore un coup, le palais fera tout pour les séparer... Définitivement.