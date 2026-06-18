Grand Chef de guerre chez les Creeks

Le destin d'un soldat français devenu chef de guerre d'une nation amérindienne. En 1775, Jean-Antoine Leclerc embarque vers la Norvège. Les circonstances du départ de ce jeune soldat français de vingt-trois ans demeurent troubles : on raconte qu'il aurait été contraint à la fuite après avoir tué un employé du Roi, à l'occasion d'un duel. Un an plus tard, c'est en Amérique que ressurgit Jean-Antoine Leclerc. Depuis la côte est où il a posé le pied, il s'enfonce vers le sud du continent jusqu'à rejoindre le territoire de la nation Creek (Muscogee), en plein coeur de l'Alabama. Dès lors, les contours d'une nouvelle vie se dessinent rapidement : il apprend leur langue, adopte leurs coutumes et épouse la fille d'un chef politique des Creeks. Son expérience de soldat le conduit par ailleurs à se voir attribuer d'importantes responsabilités militaires au sein de la nation autochtone, dont il devient l'un des principaux chefs de guerre quelques années à peine après son arrivée, tandis que les jeunes Etats-Unis se déchirent dans une guerre d'indépendance dont les populations amérindiennes sont les acteurs impuissants. Dans un récit virevoltant, introduisant ces mémoires, l'historien Christian Buchet retrace l'itinéraire romanesque d'un enfant d'un siècle en proie à d'immenses bouleversements de part et d'autre de l'Atlantique, offrant un éclairage inédit sur les sociétés amérindiennes et leur rôle dans la création de la "première démocratie du monde".