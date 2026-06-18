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Mélanges en l'honneur de Michel Pédamon

Dalloz

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Le droit adapté aux affaires ! Ces Mélanges en l'honneur de Michel Pédamon s'inscrivent dans une double fidélité. La fidélité à une oeuvre scientifique qui a su anticiper les grandes réformes du droit des affaires , du droit allemand et la fidélité à un homme dont la discrétion n'a d'égale que l'influence. Spécialiste de droit commercial , de droit de la concurrence et de droit allemand, les enseignements de Michel Pédamon ont marqué plusieurs générations de juristes par sa pensée rigoureuse, ouverte sur le monde et attentive à l'adaptation du droit face aux réalités économiques . Les auteurs réunis dans cet ouvrage partagent une conviction commune, celle que le droit n'est pas une construction abstraite, mais un instrument de régulation au service des relations économiques et humaines . La pensée de Michel Pédamon se prolonge dans ces Mélanges qui décloisonnent les frontières juridiques et géographiques. Le droit est une question d'adaptation, il l'est ici aux affaires.

Par Dalloz
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Dalloz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des affaires

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Mélanges en l'honneur de Michel Pédamon

Dalloz

Paru le 18/06/2026

Editions Dalloz

119,00 €

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Scannez le code barre 9782247248056
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