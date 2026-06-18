Le droit de la vie scolaire

Un guide pratique qui présente toutes les règles de droit qui gouvernent la vie scolaire pour les professionnels, parents d'élèves et élèves. Ce guide pratique présente, de façon alerte, vivante et accessible l'ensemble des règles de droit qui gouvernent la vie scolaire et répond ainsi aux nombreuses questions que peuvent se poser les membres de la communauté éducative (proviseurs, principaux, directeurs d'école, conseillers principaux d'éducation, etc.), les parents ou les lycéens eux-mêmes. De la scolarisation à la prise en charge des risques liés aux activités scolaires, en passant par la discipline, la santé ou le déroulement de la scolarité, de nombreuses questions de droit surgissent au sein d'un monde éducatif et cette 11e édition donne des réponses claires, précises et accessibles, en lien avec de multiples cas d'espèce issus de solutions dégagées par nos cours et tribunaux car les procès administratifs, civils ou pénaux inondent la vie scolaire d'aujourd'hui. Cette somme réaliste, vivante et rigoureuse, écrite avec talent et humour dresse un constat sans complaisance de l'Ecole, enrichi d'analyses ou de témoignages de nombreux contributeurs aussi avertis que divers : recteurs, universitaires, magistrats, avocats, médecins, chefs d'établissements scolaires, professeurs, hauts fonctionnaires, policiers, psychologues, journaliste ou encore élève.