La Famille Aubrey

Le premier volet de la saga Aubrey : le roman de l'anticonforisme à (re)découvrir absolument. Ecrivaine, féministe et journaliste anglaise, Rebecca West a fait de sa vie un roman. Dans cette oeuvre culte, elle raconte et sublime son enfance, ses parents, fantasques et attachants, sur fond d'Angleterre victorienne. Installés à Londres, les Aubrey profitent d'un temps de répit. Le père est profondément inconstant mais il vient de trouver un poste en banlieue, remettant à plus tard la ruine et le scandale. La mère, douce femme excentrique, veille sur les quatre enfants. Une passion commune pour la musique et plus généralement pour le talent unit la fratrie, mais entraîne aussi un dédain pour le monde extérieur avec ses contraintes sociales et ses conversations insipides. Elitisme ? Orgueil ? Sans doute. Exclusion, assurément. Cette exigence se confond-elle avec le purisme ou bien est-elle un acte de résistance contre la banalité, la médiocrité et la séduction facile ? ---------------------------------------------- " La plus grande autrice de tous les temps, sans conteste. " Time " Rebecca West était l'un des géants de la littérature anglaise et elle y aura toujours sa place. Personne au cours du dernier siècle n'a fait preuve d'une prose aussi remarquable, d'un esprit aussi vif, ni n'a observé la complexité de la nature humaine et du monde d'une façon aussi intelligente. " The New Yorker " L'un des plus grands écrivains du XXe siècle. " Alessandro Baricco.