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#Roman francophone

Au coeur de la nuit

Rebecca West

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Le destin extraordinaire de la famille Aubrey à suivre dans le second volet de la célèbre saga Aubrey. Dans le Grand Londres des années 1910, les petites filles Aubrey sont devenues de jeunes femmes : les corsets et les robes sont plus serrés, les coiffures plus sophistiquées et l'oisiveté des jours d'été n'est plus qu'un doux et lointain souvenir. Après la disparition de leur père, joueur invétéré, Rose, ses soeurs et son frère, Richard Quin, doivent désormais affronter le monde adulte, ses dédales et ses conventions. Mais tout cela n'est rien face à la guerre qui menace de tout emporter sur son passage... ------------------------------------------------- " Je n'ai jamais réussi à savoir précisément ce qu'était le féminisme. Tout ce que je sais, c'est qu'on dit de moi que je suis féministe chaque fois que j'exprime des opinions qui me distinguent d'un paillasson. " Rebecca West " La plus grande autrice de tous les temps, sans conteste. " Time " Rebecca West était l'un des géants de la littérature anglaise et elle y aura toujours sa place. Personne au cours du dernier siècle n'a fait preuve d'une prose aussi remarquable, d'un esprit aussi vif, ni n'a observé la complexité de la nature humaine et du monde d'une façon aussi intelligente. " The New Yorker " L'un des plus grands écrivains du XXe siècle. " Alessandro Baricco.

Par Rebecca West
Chez Robert Laffont

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Auteur

Rebecca West

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Au coeur de la nuit

Rebecca West trad. Sarah Idrissi

Paru le 18/06/2026

33 pages

Robert Laffont

11,90 €

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