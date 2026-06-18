Roman de plages

"Quand on arrive à la plage, tout est à refaire. Le sable est sans mémoire. Celles et ceux qu'on a vus la veille ne seront pas forcément là. Ce qu'on y a fait hier n'a plus cours". Quand Anna le quitte après vingt ans de vie commune, Raphaël doit se réinventer. Mais, à presque cinquante ans, il ne sait où aller, lui qui n'est plus attendu nulle part. Peut-être au bord de la mer, là où il a toujours écrit. La Grande-Motte, Arcachon, Bénerville-sur-Mer, Préfailles : Raphaël déambule le long des littoraux en compagnie de ses écrivains fétiches, dont les livres le consolent autant que la beauté des rivages.