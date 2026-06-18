Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Roman de plages

Arnaud Cathrine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Quand on arrive à la plage, tout est à refaire. Le sable est sans mémoire. Celles et ceux qu'on a vus la veille ne seront pas forcément là. Ce qu'on y a fait hier n'a plus cours". Quand Anna le quitte après vingt ans de vie commune, Raphaël doit se réinventer. Mais, à presque cinquante ans, il ne sait où aller, lui qui n'est plus attendu nulle part. Peut-être au bord de la mer, là où il a toujours écrit. La Grande-Motte, Arcachon, Bénerville-sur-Mer, Préfailles : Raphaël déambule le long des littoraux en compagnie de ses écrivains fétiches, dont les livres le consolent autant que la beauté des rivages.

Par Arnaud Cathrine
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Arnaud Cathrine

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Roman de plages par Arnaud Cathrine

Commenter ce livre

 

Roman de plages

Arnaud Cathrine

Paru le 18/06/2026

272 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073134516
9782073134516
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.