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Liens d’âmes

Daisy Bodin, Julie Bodin

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Un guide didactique et pratique pour comprendre les liens d'âmes et les mystères de votre incarnation ! Ce livre vous invite à partir à la rencontre de vous-même et à mieux comprendre les connexions invisibles qui traversent votre existence. Liens d'âmes, synchronicités, rencontres spirituelles : apprenez à reconnaître ces expériences qui éclairent votre chemin et transforment votre parcours intérieur. Pas à pas, explorez la puissance des relations d'âmes, les mémoires spirituelles, l'intuition et les enseignements cachés derrière chaque événement de vie. Entre développement personnel et exploration spirituelle, cet ouvrage vous guide dans une aventure intérieure destinée à éveiller votre conscience, ouvrir votre coeur et révéler votre véritable essence. Autrices confirmées, Daisy et Julie Bodin aiment réconcilier la femme d'aujourd'hui avec sa facette sauvage et authentique. Daisy est médium et guérisseuse, Julie est médium et éveillée aux rituels wiccans.

Par Daisy Bodin, Julie Bodin
Chez Merci les Livres

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Auteur

Daisy Bodin, Julie Bodin

Editeur

Merci les Livres

Genre

Esotérisme

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Liens d’âmes

Daisy Bodin, Julie Bodin

Paru le 18/06/2026

128 pages

Merci les Livres

6,50 €

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Scannez le code barre 9791070150771
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