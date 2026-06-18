Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Cartographie de l’inconnu

Jordan Morisseau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la mort de ses parents, Louis Parmentier est envoyé chez une lointaine parente d'Ardèche. Il découvre la paix des grands espaces avant la guerre, les drames et la mort qui rôde. Et quand les secrets familiaux rejaillissent, c'est le silence qu'ils imposent. Comment s'inventer des repères et apprendre à conjuguer l'amour au futur ? Comment faire face, habiter le présent, ici et maintenant, comment ne pas fuir ? Il lui faudra des années d'errance pour enfin se décider à raconter, à pardonner. Mais, alors que tout a déraillé, qui est encore là pour l'entendre ?

Par Jordan Morisseau
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Jordan Morisseau

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cartographie de l’inconnu par Jordan Morisseau

Commenter ce livre

 

Cartographie de l’inconnu

Jordan Morisseau

Paru le 18/06/2026

268 pages

Les Impliqués

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042816223
9791042816223
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.