Il y a des silences qui pèsent, d'autres qui protègent. Ce recueil est né de l'envie de dire, malgré la fatigue, malgré les murs, malgré la peur. Il rassemble des poèmes écrits dans le tumulte : celui du monde, des pensées, du corps. A l'abri du silence, c'est une tentative de tenir debout quand tout vacille. C'est écrire pour ne pas sombrer, courir pour ne pas hurler et rêver qu'un jour, la douceur aura sa place. On y parle de violence, de sport, de solitude, d'hypersensibilité, mais surtout d'espoir, même fragile, même infirme. Un recueil pour celles et ceux qui cherchent un souffle, un refuge, ou simplement un peu de vérité.