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#Roman francophone

A l’abri du silence

Cassandre Loré

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Il y a des silences qui pèsent, d'autres qui protègent. Ce recueil est né de l'envie de dire, malgré la fatigue, malgré les murs, malgré la peur. Il rassemble des poèmes écrits dans le tumulte : celui du monde, des pensées, du corps. A l'abri du silence, c'est une tentative de tenir debout quand tout vacille. C'est écrire pour ne pas sombrer, courir pour ne pas hurler et rêver qu'un jour, la douceur aura sa place. On y parle de violence, de sport, de solitude, d'hypersensibilité, mais surtout d'espoir, même fragile, même infirme. Un recueil pour celles et ceux qui cherchent un souffle, un refuge, ou simplement un peu de vérité.

Par Cassandre Loré
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Cassandre Loré

Editeur

Les Impliqués

Genre

Poésie

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A l’abri du silence

Cassandre Loré

Paru le 18/06/2026

154 pages

Les Impliqués

17,00 €

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Scannez le code barre 9791042815868
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