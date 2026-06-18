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#Roman francophone

La stratégie du scorpion

Bastien Gibert

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Il s'appelle Stanislas Dumas. Stratège discret, conseiller des puissants, il influence les décisions et l'opinion sans jamais apparaître au premier plan. Londres. Un appel change tout. Son mentor, le prix Nobel Pierre Maunier, le contacte pour une mission hors norme : accompagner Mary Donaldson, fondatrice du plus grand conglomérat du monde, dans un projet révolutionnaire au Nyandura, un pays d'Afrique qu'elle rêve de sortir de la pauvreté. Face à eux, un ennemi de l'ombre prêt à tout pour les faire échouer. De New York à Paris, de l'île de Jersey à Jérusalem, une guerre invisible s'engage mêlant manipulations politiques, manoeuvres financières et cyberattaques. Certains rêves dépassent ceux qui les portent. Et certaines batailles révèlent une vérité à laquelle personne n'est préparé.

Par Bastien Gibert
Chez Les Impliqués

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Auteur

Bastien Gibert

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

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La stratégie du scorpion

Bastien Gibert

Paru le 18/06/2026

262 pages

Les Impliqués

23,50 €

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Scannez le code barre 9791042815172
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