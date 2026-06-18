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Papauté

Olivier Bobineau, Marc Petel

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La papauté est la plus vieille institution du monde présente sur tous les continents. Comment fait-elle ? Que nous apprend l'histoire du pouvoir de cette Eglise gouvernée depuis mille cinq cents ans par un seul homme, l'évêque de Rome ? Qui sont ces papes mais aussi ces philosophes, ces théologiens, sans oublier ces artistes qui ont conquis le monde ? Comment passe-t-elle les époques malgré les épreuves et les difficultés ? Apporter des éléments de réponses à ces questions, c'est, tout d'abord, comprendre aujourd'hui les croyances et les valeurs d'1, 4 milliard de fidèles catholiques. C'est, ensuite, rendre intelligible notre société moderne à la lumière de nos rapports à Dieu, à la politique, à la science, sans oublier notre conception de la nature, du corps, de la culture, des arts et de l'argent. Enfin, c'est mieux saisir les enjeux géopolitiques et décrypter l'histoire politique et religieuse de notre temps. Fruit de travaux en histoire et en philosophie politique, l'ouvrage raconte la trajectoire mouvementée de la papauté, depuis les origines du christianisme jusqu'à l'élection de Léon XIV.

Par Olivier Bobineau, Marc Petel
Chez PU Rennes

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Auteur

Olivier Bobineau, Marc Petel

Editeur

PU Rennes

Genre

Généralités

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Papauté

Olivier Bobineau, Marc Petel

Paru le 18/06/2026

PU Rennes

28,00 €

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