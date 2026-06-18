Aujourd'hui nous observons une diversité considérable des lieux où les oeuvres d'art sont créées et exposées : musée public et galerie privée, centre d'art et centre commercial, place urbaine et ferme urbaine... Quelle que soit sa fonction première, chaque lieu qui accueille une oeuvre d'art, place celle-ci dans son système de coordonnées. Considérer la création artistique à travers ses relations avec les lieux permet donc de mieux comprendre sa place dans les transformations du paysage institutionnel, des pratiques sociales ou encore des récits culturels et historiques. Ceci est le fil rouge pour une étude collective qui réunit des cas allant des années 1960 jusqu'à aujourd'hui et situés principalement dans l'Europe géographique. La question du lieu de l'art propose une approche transnationale et transdisciplinaire qui permet d'aborder l'art contemporain dans sa dimension socio-culturelle et politique tout en problématisant certains canons de l'histoire de l'art. Les contributions des chercheurs et chercheuses, des curateurs et curatrices, des artistes et des critiques d'art retracent une pluralité des regards sur la question du lieu de l'art et ses contextes multiples. Loin de former une vision hétérogène, c'est par l'articulation des différents discours et par une écriture polyphonique que cette recherche invite à explorer le sujet.