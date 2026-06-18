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La politique de la laïcité

Murat Akan

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Beaucoup d'études comparatives sur la France et la Turquie privilégient l'opposition entre le sécularisme anticlérical rigide et le sécularisme libéral modéré. L'ouvrage prouve que cette approche binaire ignore le problème central de toute construction politique du sécularisme : la religion civile d'Etat. Il montre qu'un sécularisme libéral l'a emporté sous la Troisième République et comment le Kémalisme a préparé l'hégémonie de l'AKP. Par l'alliance de l'érudition minutieuse de l'histoire et la maîtrise théorique de la sociologie, il renouvelle en profondeur la réflexion globale sur le sécularisme, la laïcité, la relation entre la religion et la société moderne.

Par Murat Akan
Chez PU Rennes

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Auteur

Murat Akan

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire des religions

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La politique de la laïcité

Murat Akan

Paru le 18/06/2026

PU Rennes

26,00 €

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Scannez le code barre 9791041300662
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