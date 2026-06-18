La politique de la laïcité

Beaucoup d'études comparatives sur la France et la Turquie privilégient l'opposition entre le sécularisme anticlérical rigide et le sécularisme libéral modéré. L'ouvrage prouve que cette approche binaire ignore le problème central de toute construction politique du sécularisme : la religion civile d'Etat. Il montre qu'un sécularisme libéral l'a emporté sous la Troisième République et comment le Kémalisme a préparé l'hégémonie de l'AKP. Par l'alliance de l'érudition minutieuse de l'histoire et la maîtrise théorique de la sociologie, il renouvelle en profondeur la réflexion globale sur le sécularisme, la laïcité, la relation entre la religion et la société moderne.