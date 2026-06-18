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#Roman francophone

A louer

John Galsworthy

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" Absolument fabuleux ! " (Gérard Collard, La Griffe Noire ) Intrigues dans la haute bourgeoisie anglaise sur trois générations Vingt ans se sont écoulés depuis le divorce de Soames et d'Irène. Une troisième génération de Forsyte s'avance. C'est dans une galerie d'art moderne que Fleur, la fille de Soames, fait la connaissance de Jon, le fils d'Irène. Sous les yeux de Michael Mont, qui la convoite aussi... Troisième et dernier volet d'une saga culte des lettres anglaises, A louer met en scène un monde en voie de disparition : celui de la haute société anglaise, avec son chic et ses travers. John Galsworthy y met à nu les sentiments et les préjugés, avec une ironie mâtinée de tendresse. " Rien n'est vrai et pourtant tout est réalité, tous les personnages sont pris sur le vif, ils déploient leurs doutes et leurs certitudes et, à près d'un siècle de distance, le lecteur d'aujourd'hui peut encore s'y reconnaître, souffrir, hésiter, s'étonner, rire sans que le temps qui passe n'y fasse rien. C'est ce qui s'appelle un chef-d'oeuvre, mais ce que devrait être toute littérature : un travail d'imagination qui broie le réel pour le rendre universel et intemporel. " (Abnousse Shalmani)

Par John Galsworthy
Chez Archipoche Editions

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Auteur

John Galsworthy

Editeur

Archipoche Editions

Genre

XXe siècle

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A louer

John Galsworthy trad. Camille Mayran

Paru le 18/06/2026

336 pages

Archipoche Editions

9,50 €

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