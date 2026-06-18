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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

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Avec Que la mort nous frôle , Michel Bussi revient à l'essence de son art : un suspense psychologique haletant, un huis clos oppressant et une intrigue savamment orchestrée, où rien n'est jamais ce qu'il paraît être. Quand on frôle la mort, ce n'est pas son passé que l'on voit défiler. Ce sont les rêves que l'on ne pourra pas réaliser. Près de Lausanne, Jeanne, jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes, rejoint le manoir des Amarantes qui, depuis 1945, abrite des pensionnaires brisés par la guerre. Parmi eux, Charly, adolescent imprévisible et paranoïaque, et Téréza, orpheline du ghetto de Varsovie, ont noué un lien très fort. Mais ces dernières semaines, des événements inquiétants secouent les lieux : des pensionnaires disparaissent, de mort naturelle prétend-on ; des statues changent de place ; le docteur Gruber, directeur de l'établissement, mène des expériences mystérieuses. Tandis que les ombres et les non-dits pèsent sur ce manoir hors du temps, le danger est partout. Derrière ce décor faussement paisible, entre les rives du Léman et les sommets alpins, le passé peut-il encore tuer ? Avec Que la mort nous frôle , Michel Bussi signe un suspense psychologique haletant, où chaque révélation renverse tout ce que l'on croyait savoir, jusqu'au twist final. En bonus, Michel Bussi livre un message inédit pour ses audiolecteurs. Interprétation humaine

Par Michel Bussi
Chez Lizzie

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Auteur

Michel Bussi

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 18/06/2026

Lizzie

21,90 €

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