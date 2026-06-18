Mes jeux Boscher CP

16 jeux pour apprendre à lire, écrire, compter en s'amusant ! A l'occasion de ses 120 ans, la collection Boscher s'enrichit d'une boîte de jeux pour réviser les apprentissages de la Méthode Boscher de façon ludique. La boîte contient un livret avec les règles et 153 cartes déclinables en 16 jeux différents pour : - connaître les lettres et maîtriser l'ordre alphabétique - repérer des lettres dans des mots - manipuler les syllabes et former des mots - enrichir son vocabulaire et classer des mots par catégories - connaître les nombres jusqu'à 20 et leurs représentations - résoudre des additions et des soustractions