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Mes jeux Boscher CP

Belin éducation, Xxx

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16 jeux pour apprendre à lire, écrire, compter en s'amusant ! A l'occasion de ses 120 ans, la collection Boscher s'enrichit d'une boîte de jeux pour réviser les apprentissages de la Méthode Boscher de façon ludique. La boîte contient un livret avec les règles et 153 cartes déclinables en 16 jeux différents pour : - connaître les lettres et maîtriser l'ordre alphabétique - repérer des lettres dans des mots - manipuler les syllabes et former des mots - enrichir son vocabulaire et classer des mots par catégories - connaître les nombres jusqu'à 20 et leurs représentations - résoudre des additions et des soustractions

Par Belin éducation, Xxx
Chez Belin

|

Auteur

Belin éducation, Xxx

Editeur

Belin

Genre

Multi-matières

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Mes jeux Boscher CP

Belin éducation, Xxx

Paru le 18/06/2026

12 pages

Belin

10,90 €

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Scannez le code barre 9791035846121
9791035846121
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