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L'invention de la publicité moderne

Roland Canu

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Revisiter les premiers temps de l'histoire de la publicité moderne pour mettre en lumière le dynamisme qui caractérise cette période pionnière ? : c'est l'enjeu de cet ouvrage qui explore un grand nombre de techniques publicitaires méconnues, voire oubliées, telles qu'elles ont été pensées et imaginées au tournant du XIXe ? siècle et du XXe ? siècle. En mobilisant un ensemble textuel et iconographique original -? notamment les dessins des brevets d'invention déposés entre 1850 et 1940 ? -, Roland Canu dévoile des propositions techniques par dizaines. Certaines sont sur le point de connaître une destinée remarquable ; d'autres, bien plus nombreuses, improbables et pittoresques, finiront enterrées dans les archives de la propriété industrielle hexagonale. Ce livre jette ainsi un regard nouveau sur une période trop souvent réduite, en France, à quelques supports et quelques figures d'entrepreneurs, qui éclipsent une activité inventive foisonnante multipliant les situations et les procédés destinés à capter l'attention du public. Hommes-sandwiches, affiches volantes et autres projections lumineuses ? : Roland Canu propose ici une socio-histoire des techniques publicitaires qui permet d'identifier un moment charnière de la modernisation de la publicité et du développement de la société de consommation.

Par Roland Canu
Chez Editions de la Sorbonne

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Auteur

Roland Canu

Editeur

Editions de la Sorbonne

Genre

Ouvrages généraux

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L'invention de la publicité moderne

Roland Canu

Paru le 18/06/2026

Editions de la Sorbonne

35,00 €

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9791035111090
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