Les lamelles de Styra

L'une des revues scientifiques les plus pointues et les plus régulières sur l'archéologie de l'antiquité grecque. Au milieu du XIXe siècle, quelques centaines de lamelles inscrites en plomb furent découvertes à Styra, sur l'île d'Eubée. Dispersées dans des collections privées, elles ont d'abord suscité l'intérêt des savants pour leurs aspects paléographiques, dialectologiques et onomastiques, avant de sombrer dans l'oubli. Plus récemment, la recherche s'est à nouveau intéressée à ces trouvailles, interprétées comme des tessères d'identification datant de la période charnière entre les époques archaïque et classique, en particulier dans le cadre d'études sur la vie civique de la polis grecque. Cependant, les précédentes éditions n'étaient pas exemptes de problèmes : des examens souvent partiels d'un corpus à l'état de conservation très variable, réalisés avec des méthodes et des objectifs divergents, ont conduit à la publication d'informations inexactes et de lectures erronées ou très spéculatives. Le présent ouvrage propose une édition révisée de l'ensemble des lots, auxquels s'ajoutent quelque soixante-dix lamelles inédites. Fondée sur une autopsie des lamelles encore existantes et sur l'analyse de plusieurs sources documentaires modernes, elle offre une présentation détaillée de chaque lamelle, qu'elle soit conservée ou introuvable. Cette nouvelle édition est enrichie de plusieurs chapitres sur l'écriture, le dialecte, les anthroponymes et, pour la première fois, les abréviations révélées par ces lamelles, offrant ainsi un regard renouvelé sur le corpus épigraphique le plus substantiel que le sud de l'Eubée nous ait transmis.