En marge de la loi

Les marchés informels et illégaux constituent une énigme importante dans nos sociétés. Comment, en effet, des personnes parviennent elles à réaliser des échanges économiques alors que ces derniers sont interdits ? Le livre, portant sur le deal de rue de cannabis et le nettoyage domestique au noir à Genève, répond à cette question. Combinant entretiens, ethnographie et analyse de documents, l'ouvrage décrypte les difficultés rencontrées par les acteur·trice·s de l'offre et de la demande ainsi que les manières dont ces dernier·ère·s cherchent à faciliter leurs échanges. Ce faisant, le livre met en évidence le rôle central des moyens de protection informels, des asymétries relationnelles et des dynamiques d'inclusion et d'exclusion, dans un contexte où les acteur·trice·s doivent à la fois réduire l'incertitude et construire une acceptabilité morale de leurs pratiques.