Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

En marge de la loi

Loic Pignolo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les marchés informels et illégaux constituent une énigme importante dans nos sociétés. Comment, en effet, des personnes parviennent elles à réaliser des échanges économiques alors que ces derniers sont interdits ? Le livre, portant sur le deal de rue de cannabis et le nettoyage domestique au noir à Genève, répond à cette question. Combinant entretiens, ethnographie et analyse de documents, l'ouvrage décrypte les difficultés rencontrées par les acteur·trice·s de l'offre et de la demande ainsi que les manières dont ces dernier·ère·s cherchent à faciliter leurs échanges. Ce faisant, le livre met en évidence le rôle central des moyens de protection informels, des asymétries relationnelles et des dynamiques d'inclusion et d'exclusion, dans un contexte où les acteur·trice·s doivent à la fois réduire l'incertitude et construire une acceptabilité morale de leurs pratiques.

Par Loic Pignolo
Chez Editions Seismo

|

Auteur

Loic Pignolo

Editeur

Editions Seismo

Genre

discriminations, exclusion, ra

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En marge de la loi par Loic Pignolo

Commenter ce livre

 

En marge de la loi

Loic Pignolo

Paru le 31/12/2078

240 pages

Editions Seismo

38,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782883511378
9782883511378
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.