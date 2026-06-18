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#Essais

Sortir des schémas relationnels toxiques

Verena König

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Best-seller du Spiegel classé numéro 1 Un ouvrage profond et incarné, centré sur le trauma comme atteinte du lien et la guérison par la sécurité relationnelle. Comment reconnaître un trauma ? Et quand un trauma est-il guéri ? Les réponses ne se trouvent pas seulement dans les diagnostics ou les événements du passé, mais aussi dans la manière dont nous vivons nos relations. Les blessures précoces et les expériences traumatiques laissent une empreinte durable dans notre système nerveux. Elles influencent subtilement nos liens : difficultés d'attachement, conflits récurrents, sentiment d'insécurité, solitude profonde ou perte de vitalité. Bien souvent, ces réactions ne sont pas des dysfonctionnements, mais des stratégies de survie face à un monde devenu menaçant. Dans cet ouvrage profond et accessible, Verena König montre que les traumas naissent dans les relations, et qu'ils peuvent aussi y guérir. En s'appuyant sur les avancées de la recherche sur l'attachement et de nombreux exemples issus de sa pratique, elle éclaire les mécanismes invisibles qui façonnent nos liens à nous-mêmes, aux autres et au monde. Ce livre n'est pas un manuel de techniques relationnelles. C'est une invitation à comprendre la souffrance comme un appel à la connexion, à reconnaître notre vulnérabilité comme une force et à cultiver des relations capables d'offrir sécurité, dignité et réparation.

Par Verena König
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Verena König

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

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Sortir des schémas relationnels toxiques

Verena König

Paru le 18/06/2026

280 pages

Guy Trédaniel Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782813236784
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