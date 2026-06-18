L'EMI bouleverse notre vision du monde et de la vie

Et si l'EMI venait confirmer tout ce que nous disent les enseignements religieux et spirituels depuis la nuit des temps ? Longtemps ignorées, parfois même rejetées par la communauté scientifique et médicale, les EMI (Expériences de mort imminente) restent un phénomène troublant et encore méconnu, souvent empreint de scepticisme lorsqu'un" expérienceur " en témoigne. Des chercheurs et des médecins les reconnaissent aujourd'hui, à l'échelle planétaire, comme une réalité, distincte de toute hallucination. En 2025, un saut vertigineux est opéré par une chercheuse suédoise qui transforme des spéculations philosophiques en hypothèses testables. S'orientant vers une possible délocalisation de la conscience, un nouveau paradigme serait-il désormais engagé ? En France, des chercheurs, des médecins et des psychologues planchent sur la question, notamment au Centre hospitalier universitaire La Timone à Marseille. Si l'expérience est souvent décrite comme sereine et lumineuse, le retour au réel peut être un véritable " tsunami " pour ces " revenants ", bouleversés par l'impact durable de l'événement. Mais, au fond, ces EMI, qui ne datent pas d'hier, ne seraient-elles pas une expérience de " vie " plus que de " mort " susceptible, en prime, pour celles et ceux qui la traversent, de révéler " le sens profond de notre humanité ", voire, plus largement, du règne du vivant ? Aujourd'hui, les faits sont là, les indices s'accumulent, les témoignages se multiplient aux quatre coins de la planète, les récits se vérifient et la science reconnaît, désormais, cet état " autre ", dénommé à la " frontière " de la " mort ". A travers des témoignages saisissants et les analyses des pionniers de ces investigations aux portes de l'au-delà, cet ouvrage explore une réalité inédite susceptible de bouleverser à jamais notre façon d'envisager l'Univers et la vie.