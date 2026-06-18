Avez-vous la culture PSG ?

Cet été 2026, Amphora et le Paris Saint-Germain invitent tous les supporters du PSG... à ne pas prendre de vacances ! Plongez dans l'histoire captivante du Paris Saint-Germain, redécouvrez ses légendes et ses exploits mythiques à travers cet ouvrage original, pensé pour toute la famille. Que vous soyez jeune fan du club ou supporter de longue date, ce cahier sera le compagnon idéal de vos vacances. En famille à la plage, en voyage ou dans votre jardin en pleine séance de bronzage : ce cahier de jeux vous accompagnera partout afin de rester connecté à l'univers du Paris Saint-Germain !