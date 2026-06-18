Une discussion édifiante autour d'un thème universel et actuel, " la fraternité ", à l'heure où nos sociétés sont confrontées aux divisions et aux tensions. La fraternité ne va pas de soi : elle se construit, se choisit, se défend. A une époque où les fractures contemporaines menacent le vivre-ensemble, Amin Maalouf et Eric Fottorino engagent un dialogue essentiel pour interroger ce qui permet encore de faire société. Un ouvrage de pensée vivante, accessible et profond pour empêcher que le monde se défasse.