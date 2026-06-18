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La fraternité

Amin Maalouf, Eric Fottorino

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Une discussion édifiante autour d'un thème universel et actuel, " la fraternité ", à l'heure où nos sociétés sont confrontées aux divisions et aux tensions. La fraternité ne va pas de soi : elle se construit, se choisit, se défend. A une époque où les fractures contemporaines menacent le vivre-ensemble, Amin Maalouf et Eric Fottorino engagent un dialogue essentiel pour interroger ce qui permet encore de faire société. Un ouvrage de pensée vivante, accessible et profond pour empêcher que le monde se défasse.

Par Amin Maalouf, Eric Fottorino
Chez Michel Lafon

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Auteur

Amin Maalouf, Eric Fottorino

Editeur

Michel Lafon

Genre

Faits de société

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La fraternité

Amin Maalouf, Eric Fottorino

Paru le 18/06/2026

80 pages

Michel Lafon

5,95 €

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