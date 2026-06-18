Dans la boulangerie de Christine et José, tout baigne. Et dans le couple, tout ronronne. Un peu trop ? C'est ce que semble penser la belle Lison, leur nouvelle vendeuse, brunette au physique androgyne qui croque les garçons et les filles avec le même appétit et la même insouciance que si elle s'avalait un éclair au chocolat au goûter. Entre la timide Christine et le costaud José, Lison n'a pas envie de choisir. C'est ainsi que notre couple de quinquas un peu coincés va découvrir les joies du triolisme, et plus si affinités. Car une fois qu'on pousse la porte du libertinage, qui sait quelles aventures nous attendent derrière ? Surtout avec une telle coquine qui vous sert de guide... L'Apprentie Libertine est un roman aussi sensuel que tendre, débordant d'amour envers ses personnages. Frédéric Prunier est poète. L'Apprentie Libertine est son premier roman.