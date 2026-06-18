Et si ranger était une thérapie ?

On pense souvent que le rangement est uniquement une affaire de méthodes, d'astuces ou de placards bien organisés. Pourtant, ranger va bien au-delà : c'est une prise de conscience, un tri lucide entre ce que vous gardez par habitude, par peur, par culpabilité, par injonction... et ce dont vous avez réellement besoin. Le rangement devient alors un révélateur de vous-même. Grâce à ce livre, vous comprendrez les mécanismes qui régissent le processus d'accumulation, vous apprendrez à désencombrer votre intérieur et à vous organiser de manière globale et durable. Des questionnaires, des exercices pratiques et des fiches de réflexion vous permettront de faire le point sur vos habitudes de consommation, votre charge mentale, votre rapport au temps et à l'argent. Cette approche, loin des méthodes rigides ou des solutions miracles, vous aidera à construire un quotidien plus fluide, adapté à vos besoins et à vos envies. Le rangement n'est pas qu'un phénomène de mode : c'est une philosophie de vie et même une thérapie. En le pratiquant, vous pourrez à la fois alléger votre espace, votre temps et votre esprit.