Le passage

Au coeur de sa campagne, Doris vit une jeunesse paisible au milieu des arbres, des ruisseaux et des oiseaux. Assis au pied du grand noyer, il rêve d'ailleurs et d'aventures. A l'occasion d'une chasse aux oeufs de Pâques dans le jardin de sa grand-mère, il fait une découverte qui va bouleverser son existence. Trois oeufs magiques lui ouvrent les portes de la Contrée de Célen, un univers regorgeant de créatures mystérieuses et de légendes ancestrales, menacé depuis des temps immémoriaux par la terrible Malédiction du Roi Aggor. Peu à peu, le jeune rêveur comprend que sa présence dans ce monde n'est peut-être pas le fruit du hasard... Face aux cruelles puissances qui convoitent ces terres sauvages et oubliées, Doris incarne les espoirs retrouvés des derniers êtres libres des anciens royaumes déchus. Si toutefois il n'est pas déjà trop tard pour mener la quête qui l'attend... Stéphane Bohman est un auteur lyonnais passionné de fantasy et restaurateur depuis l'âge de 20 ans. En 2021, immobilisé plusieurs mois à la suite d'un grave accident, cet hyperactif de nature décide alors de relever un nouveau défi : écrire un roman. Il crée un univers riche mêlant magie, légendes et créatures fantastiques, donnant naissance à sa saga : La Malédiction d'Aggor. Avec un style cinématographique et immersif, Stéphane Bohman s'impose rapidement comme une révélation du fantastique francophone sans cesse au contact de ses lecteurs.