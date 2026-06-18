Sacrés chats

La suite de la série de coloriages COSY, par Andrea_drw_ ! Sixième titre autour des chats maladroits. Un format attachant et très mignon (14 x 16 cm, intégra), à petit prix. Andréa vous propose un sixième livre de coloriages cosy pour adultes. Cette fois-ci, amusez et détendez-vous en coloriant plein de petits chats qui font des bêtises ! Mignons, drôles, les chats d'Andréa sont à retrouver dans les situations les plus cocasses ! A vos crayons, à vos feutres, pour faire vivre ces chats maladroits ! 70 illustrations plus mignonnes les unes que les autres. Carnet à colorier, compatible feutres à alcool et autres. Coloriages une page sur deux pour éviter tout transfert de couleur. 4 illustrations colorisées au centre pour inspiration.