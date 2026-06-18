Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Sacrés chats

Andrea_drw_

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite de la série de coloriages COSY, par Andrea_drw_ ! Sixième titre autour des chats maladroits. Un format attachant et très mignon (14 x 16 cm, intégra), à petit prix. Andréa vous propose un sixième livre de coloriages cosy pour adultes. Cette fois-ci, amusez et détendez-vous en coloriant plein de petits chats qui font des bêtises ! Mignons, drôles, les chats d'Andréa sont à retrouver dans les situations les plus cocasses ! A vos crayons, à vos feutres, pour faire vivre ces chats maladroits ! 70 illustrations plus mignonnes les unes que les autres. Carnet à colorier, compatible feutres à alcool et autres. Coloriages une page sur deux pour éviter tout transfert de couleur. 4 illustrations colorisées au centre pour inspiration.

Par Andrea_drw_
Chez First

|

Auteur

Andrea_drw_

Editeur

First

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sacrés chats par Andrea_drw_

Commenter ce livre

 

Sacrés chats

Andrea_drw_

Paru le 18/06/2026

152 pages

First

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412109038
9782412109038
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.