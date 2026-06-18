Une immersion dans les coulisses de la psychiatrie criminelle, où chaque dossier révèle une part de notre propre humanité. Une fois encore, au-delà des faits, c'est l'âme humaine dans ses tréfonds les plus obscurs que Samuël Leistedt dissèque avec précision. Dans Anatomie du crime, le docteur Samuël Leistedt, expert psychiatre reconnu pour son travail sur les crimes violents et les comportements extrêmes, nous ouvre les portes de son univers. A travers une série de cas cliniques marquants, il nous entraîne au plus près de la folie, là où la frontière entre le rationnel et l'inimaginable s'effrite : l'histoire de Tom, un dangereux pédocriminel, celle d'Alice, qui souffre d'un délire érotomaniaque, ou encore celle de Louis qui a massacré sa famille dans un contexte de délire paranoïaque et enfin l'histoire de Cindy, qui a "oublié" sa quatrième grossesse... Des histoires effrayantes de banalité qui illustrent divers aspects de la psychopathologie psychiatrique et criminelle.