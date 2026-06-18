Grande Couture

Dans son ouvrage, Imane Ayissi livre une réflexion personnelle sur sa pratique de la couture tout en interrogeant les mutations profondes de l'industrie de la mode : le sens d'être créateur aujourd'hui ; les limites du recours à l'intelligence artificielle dans le processus de création ; l'importance de l'artisanat et du travail manuel ; l'influence des réseaux sociaux ; ou encore les nouvelles exigences sociales et environnementales auxquelles sont confrontés les créateurs. Styliste et conteur, il compose une ode exigeante, parfois politique, toujours engagée, à une haute couture qui, tout en plongeant ses racines dans des traditions, africaines comme européennes, sans cesse réinventées, se veut résolument tournée vers l'avenir et l'innovation.