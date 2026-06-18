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Grande Couture

Imane Ayissi

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Dans son ouvrage, Imane Ayissi livre une réflexion personnelle sur sa pratique de la couture tout en interrogeant les mutations profondes de l'industrie de la mode : le sens d'être créateur aujourd'hui ; les limites du recours à l'intelligence artificielle dans le processus de création ; l'importance de l'artisanat et du travail manuel ; l'influence des réseaux sociaux ; ou encore les nouvelles exigences sociales et environnementales auxquelles sont confrontés les créateurs. Styliste et conteur, il compose une ode exigeante, parfois politique, toujours engagée, à une haute couture qui, tout en plongeant ses racines dans des traditions, africaines comme européennes, sans cesse réinventées, se veut résolument tournée vers l'avenir et l'innovation.

Par Imane Ayissi
Chez Débats Publics

|

Auteur

Imane Ayissi

Editeur

Débats Publics

Genre

Mode

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Grande Couture

Imane Ayissi

Paru le 18/06/2026

Débats Publics

20,00 €

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Scannez le code barre 9782385950972
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